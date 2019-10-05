ЦИК возместила парламентским партиям почти полмиллиарда гривен

Центральная избирательная комиссия возместила парламентским партиям расходы на предвыборную агитацию на внеочередныхвыборах 21 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

За счет средств госбюджета возмещено более 467 миллионов гривен.

Отмечается, что это размер фактически осуществленных расходов политических партий, связанных с финансированием их предвыборной агитации.

Суммы выплат из государственного бюджета составили:

"Слуга народа" - 114 640 272,82 грн,

"Голос" - 105 669 560,00 грн,

"Европейская солидарность" - 99 494 126,81 грн,

"Батькивщина" - 87 214 297,80 грн,

"Оппозиционная платформа - За життя" - 60 309 381,40 грн.

Напомним, ранее Верховная Рада лишила государственного финансирования партии, которые не прошли в Верховную Раду.