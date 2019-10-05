На Донбассе в пятницу погиб военный, двое бойцов получили ранения

Боевики открывали огонь 32 раза.

На Донбассе в пятницу погиб военный, двое бойцов получили ранения
Фото: Макс Левин

В районе проведения операции Объединенных сил во время обстрелов боевиков в пятницу, 4 октября, погиб украинский военнослужащий, еще двое - получили ранения.

В утренней сводке штаба ООС сообщается, что за сутки вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня.

“Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики открывали огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

Всего за сутки в результате вражеских обстрелов ранения различной степени тяжести получили двое военнослужащих.

С начала текущих суток вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня около населенных пунктов: Гнутово, Новогнатовка, Золотое.

В течение текущих суток в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Напомним, в четверг на Донбассе погиб украинский военный.

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