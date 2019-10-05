Беларусь выслала высокопоставленного роSSийского шпиона

Из Беларуси был выслан военный атташе РоSSийской Федерации Роман Спиридонов, подозреваемый в проведении шпионской деятельности.

Об этом сообщает sprotyv.info.

Издание пишет, что Роман Спиридонов "и близко даже не дипломат". Его основное направление – разведывательная деятельность.

"Правда, выполняет свои функции он не особо профессионально, ведь в его послужном списке уже есть один громкий провал – выдворение из Франции, также по обвинению в шпионаже", - говорится в сообщении.

Напомним, что это не первый в этом году инцидент, с представителями роSSийского дипломатического сектора. Весной был арестован бывший начальника охраны президента Александра Лукашенко, задержан ряд высокопоставленных силовиков и параллельно выслан (официально - отозван) из Беларуси посол РФ Михаил Бабич.

"В настоящее время Москва данный скандал по обыкновению пытается преподнести с хорошей миной, как и в случае с Бабичем, заявляя о завершении командировки Спиридонова", - отмечает издание.

Ранее сегодня осужденный в Беларуси по обвинению в шпионаже журналист Шаройко вернулся в Украину.