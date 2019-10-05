Пентагон получил распоряжение сохранять документы о военной помощи Украине

Они могут пригодиться в расследовании по импичменту Трампа.

Пентагон получил распоряжение сохранять документы о военной помощи Украине

Управление Главного юрисконсульта Министерства обороны США поручило руководству Пентагона передать все документы и переписку, касающиеся оказания военной помощи Украине, для каталогизации и сохранения.

О этом сообщает Голос Америки.

Эти документы могут иметь значение в расследовании о возможном объявлении импичмента президенту Дональду Трампу, которое сейчас ведется в Палате представителей.

Главный юрисконсульт Минобороны Пол Ней опубликовал в пятницу служебную записку, в которой говорится о необходимости "выявления, сохранения и сбора" всех документов, имеющих отношение к военной помощи Украине. Это, по словам Нея, нужно для своевременного "ответа на ожидаемые запросы в отношении таких материалов".

К документам, относящимся к временной задержке помощи Украине, относится переписка Минобороны с другими федеральными ведомствами.

Минувшим летом Белый дом распорядился временно приостановить оказание помощи Украине на сумму 391 млн долларов, из них 250 млн в виде военной помощи.

На этой неделе Госдепартамент подтвердил возможную продажу Украине 150 противотанковых систем Javelin и сопутствующего оборудования на 39 млн долларов. Эта сделка не относится к военной помощи в объеме 250 млн долларов, которая была временно заморожена до сентября.

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