На форуме регионов Украина и Беларусь подписали 17 соглашений и контракты на $543 млн

В прошлом году страны подписали контрактов лишь на $40 млн.

На форуме регионов Украина и Беларусь подписали 17 соглашений и контракты на $543 млн
Фото: стоп-кадр видео

Во время Второго форума регионов Украины и Беларуси, который продолжается 3-4 октября в Житомире, были подписаны два межправительственных соглашения и 15 соглашений о межрегиональном сотрудничестве.

Об этом заявила министр развития громад и территорий Алена Бабак во время пленарного заседания форума при участии президентов Владимира Зеленского и Александра Лукашенко, передает "Укринформ".

Она отметила, что коммерческих договоров подписано на сумму $543 млн, а в прошлом году их заключили лишь на $40 млн.

"Мы наблюдаем увеличение экспорта традиционных товаров из Украины в Беларусь. В частности, продукции АПК и пищевой промышленности на 15,5% в этом году, семян и плодов масличных растений в 2,2 раза, жиров и масел на 53,5%, черных металлов на 13,3%, котлов и оборудования к электростанциям на 19,7%", - сообщила министр.

По ее словам, в десятку экспортных позиций Украины в Беларусь вошли зерновые культуры, а из Беларуси возросли поставки нефтепродуктов, средств наземного транспорта, полимерных материалов, древесины и изделий из нее.

Благодаря, в том числе подписанным и на прошлогоднем форуме регионов контрактам, экспорт украинских товаров в Беларусь в первом полугодии достиг $891 млрд долларов США и увеличился по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 15,5%, а экспорт услуг вырос на 34,3%.

Напомним, Лукашенко и Зеленский впервые встретились 4 октября в Житомире, где проходит второй Форум регионов Украины и Беларуси.

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