Осужденный в Беларуси журналист Шаройко вернулся в Украину

Сообщается, что он был помилован.

Корреспондент "Украинского радио" Павел Шаройко, который был осужден в Беларуси к восьми годам тюрьмы по обвинению в шпионаже, был помилован и уже вернулся в Украину.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента.

"Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси к восьми годам, был помилован и уже дома в Украине!", - говорится в сообщении.

Напомним, аккредитованный в Беларуси корреспондент "Украинского радио" Шаройко был задержан 25 октября 2017 года по обвинению в шпионаже. В мае 2018 года его приговорили к восьми годам тюрьмы.

В КГБ Беларуси заявили, что Шаройко является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Беларуси под прикрытием. По информации КГБ, он "создал агентурную сеть из граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере". Его деятельность якобы координировал сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Скворцов, который действовал под прикрытием должности советника украинского посольства в Минске.

Министерство обороны Украины информацию КГБ опровергло.

В марте прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов отдать Шаройко Украине, но "ему препятствует окружение". Осенью 2018 Беларусь отказалась обменивать украинца Шаройко на Юрия Политику.

В октябре 2018 года председатель КГБ Беларуси заявил о том, что рассматривается вопрос о помиловании Шаройко, а в сентябре нынешнего года Лукашенко подтвердил, что готов обсудить с украинской стороной этот вопрос.