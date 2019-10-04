Зеленский обратился к украинцам из-за "формулы Штайнмайера" и заверил, что "зрада отменяется"

Президент записал видеообращение.

Президент Владимир Зеленский обратился к протестующим против "формулы Штайнмайера" украинцам.

В своем видеообращении глава государства призвал протестующих "не поддаваться на манипуляции и провокации", а также заверил, что никогда не сдаст интересы страны.

На сайте президента опубликован текст обращения.

Дорогие украинцы!

Возможно, я сейчас кого-то сильно огорчу, но «зрада» отменяется. Объясняю почему, и очень прошу вас меня услышать.

Начнем с самого главного. Хотим ли мы завершения войны и возвращения всех украинских территорий? Да.

Сегодня существует единственная площадка, где эти вопросы могут обсуждаться на самом высоком уровне. Это – встреча в Нормандском формате.

Могла ли она состояться в ближайшее время? Нет.

Почему? Потому что на пути к этому была одна преграда – самая большая страшилка последних недель – «формула Штайнмайера».

Давайте разберемся, что это за формула.

Предусматривает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса? Нет.

Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе пройдут завтра и под дулом пулеметов? Нет.

Почему три года назад предыдущий Президент Украины заявлял о начале работы по имплементации этой формулы?! Неужели он хотел предать Украину?

Эта формула говорит только одно – когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса.

А именно – после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, законодательству Украины, и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами.

Вот с чем согласилась Украина в Минске.

Подписывали ли мы какие-то общие соглашения с так называемыми ДНР или ЛНР? Нет.

Мы отправили отдельное письмо господину Сайдику, в котором засвидетельствовали согласование позиции по тексту этой формулы.

Что дальше? Завтра выборы на Донбассе? Нет.

Дальше – состоится встреча в Нормандском формате вместе с Президентом Франции, Канцлером Германии и Президентом РоSSийской Федерации, где мы обсудим пути прекращения войны на Донбассе.

Моя позиция в этом вопросе является четкой и понятной, и она совпадает с позицией всех украинцев: мы все понимаем, что Донбасс – это Украина. И там должен воцариться мир, произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований.

Мы все понимаем, что на роSSийско-украинской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники.

Должен состояться обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой.

И проведение выборов должно быть не под дулами пулеметов, а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, с доступом украинских средств массовой информации и международных наблюдателей, с возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицами.

Все это мы будем обсуждать на встрече в Нормандском формате.

Будет ли там подписываться новый закон об особом статусе? Нет.

Этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон.

Будем ли мы разрабатывать его сами и быстро принимать? Нет.

Мы напишем его вместе – в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом. Не переходя ни одной «красной линии».

Итак – никакой капитуляции. Никакой сдачи национальных интересов. Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины.

Только возвращение людей и наших территорий, возвращение пленных и возвращение мира.

Впереди у нас долгий и сложный путь к решению этой проблемы.

И мы должны пройти его вместе. И здесь нам необходимо единство.

Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест, я слышу вас, и поверьте – я никогда не сдам Украину!

В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц.

Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет.

Все будет Украина!

Слава Украине!

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.

Против реализации "формулы Штайнмайера" выступил ряд украинских политсил, Львовский, Тернопольский, Ивано-Франковский облсоветы, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.

Кроме того, вчера в разных городах Украины проходили акции "Нет капитуляции!", в том числе и в Киеве, где на Майдане Независимости собралось около двух тысяч человек.

В то же время Франция, Германия и Великобритания приветствовали подписание "формулы Штайнмайера" и сочли его прогрессом на пути к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

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