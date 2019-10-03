ГПУ заменила группу прокуроров по делу об убийстве Гандзюк

Досудебное расследование осуществляет СБУ.

ГПУ заменила группу прокуроров по делу об убийстве Гандзюк
Фото: facebook/Masi Nayyem

Генеральная прокуратура заменила группу прокуроров по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"По результатам оперативного совещания в Генеральной прокуратуре о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть, 30 сентября 2019 года была заменена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в указанных производствах. Сейчас новосозданной группой прокуроров обновлен план досудебного расследования по этим уголовным производствах. Досудебное расследование в них продолжается", - сообщила Генпрокуратура.

Досудебное расследование ведет Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Напомним, 27 сентября 2019 года возле Офиса президента прошла акция "Ночь на Банковой", участники которой пришли с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк. Ее облили кислотой 31 июля 2018 года, от полученных ран Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября того же года.

Летом 2019 года был вынесен приговор исполнителям нападения. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственно вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.

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