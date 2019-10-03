ГПУ заменила группу прокуроров по делу об убийстве Гандзюк
Досудебное расследование осуществляет СБУ.
Генеральная прокуратура заменила группу прокуроров по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом говорится на сайте ведомства.
"По результатам оперативного совещания в Генеральной прокуратуре о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть, 30 сентября 2019 года была заменена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в указанных производствах. Сейчас новосозданной группой прокуроров обновлен план досудебного расследования по этим уголовным производствах. Досудебное расследование в них продолжается", - сообщила Генпрокуратура.
Досудебное расследование ведет Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
Напомним, 27 сентября 2019 года возле Офиса президента прошла акция "Ночь на Банковой", участники которой пришли с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк. Ее облили кислотой 31 июля 2018 года, от полученных ран Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября того же года.
Летом 2019 года был вынесен приговор исполнителям нападения. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственно вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.
Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.
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Политика
03.10.2019 14:51