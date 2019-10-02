?Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и использовали беспилотник для сброса боеприпасов

О потерях среди личного состава ООС не сообщается.

С начала суток роSSийско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе и применили беспилотный летательный аппарат, оснащенный подвесом для сброса боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

При обстрелах боевики использовали гранатометы различных систем, противотанковый ракетный комплекс, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано семь обстрелов, в районе ответственности группировки "Север" - восемь.

"Также, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил, противник применил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с подвесом для сброса гранатометных выстрелов", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, в Минобороны заявили, что ВСУ готовы приступить к процессу разведения сил в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.