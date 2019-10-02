Рада приняла евроинтеграционный закон об авторизованных экономических операторах

Аналогичные программы уже реализованы в 83 странах мира.

Верховная Рада в среду приняла закон об авторизованных экономических операторах в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Евросоюзом .

Соответствующий законопроект №1048 поддержали во втором чтении и в целом 270 народных депутатов.

Статус авторизованного экономического оператора предназначен для добропорядочных и финансово стабильных компаний, которые связаны с экспортом и импортом товаров. Это могут быть производители, ориентированные на экспорт, экспортеры и импортеры, таможенные представители, перевозчики, экспедиторы.

Предприятие, получившее авторизацию АЭО, имеет право на специальные упрощения и преимущества, такие как упрощенное декларирование, первоочередное выполнение таможенных формальностей, снижение степени риска системой таможенного оформления, выделенная полоса движения на пункте пропуска и тому подобное.

Программа АЭО вводится в рамках адаптации Украиной таможенного законодательства к европейскому.

Концепция АЭО была введена Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия рамочных стандартов безопасности и упрощения процедур международной торговли. На данный момент программы АЭО уже реализованы в 83 странах мира, еще 19 стран находятся в активной стадии внедрения, кроме того, в мире уже заключено 78 соглашений о взаимном признании АЭО.