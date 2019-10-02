Депутаты отменили список предприятий, не подлежащих приватизации

Верховная Рада отменила список предприятий, не подлежащих приватизации.

За соответствующий законопроект №1054-1 в среду во втором чтении и в целом проголосовали 250 народных депутатов.

Депутаты признали утратившим силу закон от 7 июля 1999 года "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации". В этот список входят более тысячи различных предприятий, многие из которых уже обанкротились, ликвидированы и прекратили существование.

В пояснительной записке отмечается, что исчерпывающий список имущества и объектов, которые нельзя приватизировать, а также признаки, по которым этого нельзя делать, уже изложены в законе о приватизации государственного и коммунального имущества.

Принятый закон его немного расширяет, запрещая приватизацию объектов спортивной инфраструктуры, которые используются для всеукраинских и международных соревнований, тренировок; оружейные предприятия; а также объекты права государственной собственности, которые находятся на временно оккупированных территорий.

При этом Кабинету министров поручается в течение трех месяцев разработать список компаний, которые должны остаться в государственной собственности.

Напомним, что поступления от приватизации в 2020 году должны составить около 5 млрд гривен.

В сентябре Владимир Зеленский поручил возобновить большую приватизацию. Первый конкурс должен состояться не позднее 1 апреля 2020 года.