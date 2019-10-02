Рада разрешила частные космические компании

Государственная монополия на разработку ракет отменяется.

Рада разрешила частные космические компании
Фото: gogetnews.info

Верховная Рада отменила запрет на деятельность, связанную с исследованием, производство, эксплуатацией и пусками ракет-носителей, который действовал для частных компаний.

За принятие соответствующего законопроекта №1071 во втором чтении и в целом в среду проголосовали 308 народных депутатов.

Субъектами космической деятельности теперь могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы, а не только государственные компании.

Частная компания, которая планирует заняться космической деятельностью, должна будет подать Госкосмосу декларацию о намерении заняться такой деятельностью.

Напомним, что Украина сотрудничает с 30 странами в сфере космонавтики. В 2018 году при участии Украины были осуществлены успешные пуски ракетоносителей "Антарес" - совместного проекта с США, и ракетоносителей "Вега" по программе Европейского космического агентства (ESA).

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