Нацсовет просит ОАСК аннулировать лицензию NewsOne

Суд решает вопрос об открытии производства.

Нацсовет просит ОАСК аннулировать лицензию NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором просит аннулировать лицензию на вещание ООО "Новости 24 часа" (Киев, логитип NewsOne).

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному делу.

Ранее в ОАСК поступили иски от NewsOne об отмене решения Нацсовета по внеплановой проверке телеканала на предмет соблюдения требований Закона "Об информации". Также телеканал просил суд отменить результаты проверки.

Напомним, в конце июля Нацсовет проверил телеканал NewsOne, принадлежащий главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктору Медведчуку, из-за анонсированного телемоста с "Россией-1". Этот анонс вызвал большой резонанс в Украине, и в результате снова был поднят вопрос о введении санкций в отношении телеканала NewsOne.

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал такие действия провокационными и подчеркнул, что в этой ситуации Украина "должна реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники". Он добавил, что в СНБО уже работают над решениями. 8 июля NewsOne сообщил об отмене телемоста.

После того как NewsOne был оштрафован за выявленные нарушения, но не устранил их, Нацсовет заявил, что обратится в суд для аннулирования лицензии.

Ранее Нацсовет отказался продлить лицензию "на цифровое вещание телеканалу "112 Украина". Перед этим, в августе, Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала из-за намерения показать пропагандистский фильм Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины" о "гражданском конфликте на Донбассе". После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась.

1 октября телеканал "112 Украина" обратился в ОАСК с просьбой отменить решение о лишении лицензии.

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