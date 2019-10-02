Лукашенко в пятницу приедет в Украину и впервые встретится с Зеленским

Президенты Украины и Беларуси примут участие в форуме регионов в Житомире.

Президент Владимир Зеленский и пезидент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 4 октября, примут участие в форуме регионов в Житомире.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"4 октября Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примут участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который состоится в г. Житомире", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия запланировано подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между странами.

Отмечается также, что Зеленский и Лукашенко "обсудят широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества".

Напомним, в июле Зеленский пригласил Лукашенко принять участие в форуме в Житомире. Президент Беларуси тогда подтвердил свое участие в нем. Это будет первая встреча президентов двух стран. Ранее Лукашенко также приглашал Зеленского на открытие II Европейских игр, которые проходили в этом году в Беларуси, но президент Украины отказался от этого приглашения.

Первый Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 года в Гомеле, в нем принял участие пятый президент Петр Порошенко.