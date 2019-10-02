Яременко: "формула Штайнмайера" не имеет правового статуса

"Это не договор, есть только письмо на имя Сайдика".

Украина не будет ставить "воз перед конем" и проводить выборы на оккупированных территориях до полного разведения войск, сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады глава Комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

Об этом передает корреспондент LB.ua.

"На встрече с президентом сегодня я лично видел у него в руках копию письма, подчеркиваю, письма с предложениями, где отображена та самая формула Штайнмайера... Нет никакого правового статуса документа, это не договор, есть только письмо на имя Сайдика", - заявил он.

Депутат рассказал о подробностях встречи фракции "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским.

"Могу четко сказать: от президента мы услышали несколько принципиальных позиций. А именно, проведение выборов должно быть одновременно на всей территории. Он не поддерживает внесение изменений в Конституцию об особом статусе этих территорий... Мы не будем ставить воз впереди коня. То есть, для начала — обеспечение безопасности, выведение войск, а только потом выборы", - сказал он.

Яременко подчеркнул, что пока что говорить о конкретной дате выборов на Донбассе рано и беспредметно, поскольку не урегулирован главный вопрос — безопасности. Аналогично рано говорить о подготовке новой редакции закона об особом статусе.

"Для начала должны быть достигнуты предпосылки в вопросах безопасности, далее должен состояться саммит в нормандском формате, где должны произойти какие-то договоренности. Тогда мы сядем думать, как лучше их оформить с точки зрения украинского и международного права... А условиями безопасности известны: прекращение огня, разведение войск, обмен военнопленными и контроль над территорией и границей, как предпосылка для проведения выборов на Донбассе. На данный момент остаются вопросы разведения войск минимум в трех точках. Еще раз говорю, никто не сомневается, что это не конец войны. То есть, разведение в трех точках, но это те шаги, которые решаются непосредственно при участии роSSийского президента и могут стать свидетельством того, что РоSSия готова договариваться. У нас были большие сомнения, что РоSSия хочет договариваться, вот мы таким образом стараемся, чтобы РоSSия доказала, что она готова договариваться", - добавил Яременко.

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ , одной из сторон ТКГ.