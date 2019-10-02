Рада лишила госфинансирования непарламентские партии

Без денег останутся шесть партий, в том числе Ляшко, Гройсман и Шарий.

Рада лишила госфинансирования непарламентские партии
Фото: Михаил Палинчак

Верховная Рада лишила государственного финансирования партии, которые не прошли в Верховную Раду.

Об этом говорится в законопроекте №1029, который был принят во втором чтении и в целом в среду голосами 237 депутатов.

В статье 17-3 действующего закона о политических партиях теперь будет прописано, что на получение государственного финансирования может претендовать партия, которая набрала не меньше 5% голосов избирателей на последних выборах.

Это лишает финансирования такие партии, как "Свобода", "Партия Шария", "Украинская стратегия Гройсмана", "Оппозиционный блок", "Сила и честь", "Радикальная партия Олега Ляшко".

Другой правкой принято решение сократить финансирование партий. Сумма госфинансирования составит 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов. Сейчас этот коэффициент составляет 0,02.

Напомним, в октябре 2015 года Верховная Рада приняла закон о финансировании политических партий из госбюджета, согласно которому с 1 июля 2016 года было введено госфинансирование партий пропорционально уровню их поддержки на выборах.

Право на финансирование получили партии, которые на парламентских выборах 2014 года прошли в Верховную Раду (преодолели 5% барьер). Начиная с 2020 года финансироваться должны были все партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей.

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