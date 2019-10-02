НАБУ заочно сообщило двум лицам о подозрении в растрате 25,4 млн гривен

Подозревают зама гендиректора ВостГОКа и директора госпредприятия "Эко-Сервис".

НАБУ заочно сообщило двум лицам о подозрении в растрате 25,4 млн гривен
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро заочно сообщило бывшему заместителю генерального директора государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" и директору "Торгового дома "Эко-Сервис" (Желтые Воды Днепропетровской области) о подозрении в растрате 25,4 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр НАБУ.

Следствие установило, что в феврале-мае 2015 года экс-руководитель ВостГОКа заключил с директором "Эко-Сервис" дополнительные соглашения к договору на закупку минералов (серы) для нужд предприятия, в результате чего цена за единицу товара была незаконно увеличена на 31%, а в дальнейшем на 57%, что привело к убыткам для предприятия на сумму 25,4 млн гривен.

При этом закупка серы каждый раз осуществлялась с привлечением не менее 3 посредников, что приводило к завышению цены на каждом этапе конечной цены на эти минералы.

На основании материалов, собранных в ходе досудебного расследования, удалось добиться аннулирования сделок по закупке предприятием серы по завышенным ценам.

Действия подозреваемых лиц квалифицируются по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Фигурантам зела заочно сообщили о подозрении, поскольку их местонахождение не установлено. Они объявлены в розыск.

Решение суда вступило в силу и есть основания для взыскания с компании в пользу ВостГОКа переплаченных средств.

Напомним, в сентябре 2017 года суд отстранил от должности гендиректора госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" Александра Сорокина, поскольку он подозревался в завладении 17 млн долларов при закупке урана для предприятия.

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