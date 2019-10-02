Украина завершает строительство временного перехода на мосту в Станице Луганской

Обходной мост будет работать до тех пор, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Украина завершает строительство временного перехода на мосту в Станице Луганской на участке разведения №1. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС со ссылкой на сторону общего центра по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Фото: Штаб ООС

"У моста продолжают работать представители мостостроительной организации, пиротехнические подразделения ГСЧС и работники райавтодора. Уже выполнены работы по монтажу пешеходного безопасного ограждения на смонтированном 66-метровом обходном мосту, настила из досок", - сказано в сообщении.

Фото: Штаб ООС
Фото: Штаб ООС
Фото: Штаб ООС

Обходной мост будет работать до тех пор, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Фото: Луганська обласна державна адміністрація/ФБ
Фото: Луганська обласна державна адміністрація/ФБ

Кроме того, ведутся работы по расчистке обочины от срезанных деревьев и веток. Ведется подготовка к асфальтированию участка у разлома, а также к строительству двух автобусных остановок для пассажиров перед разрушенной частью моста.

В штабе также напомнили, что с 15 июля 2019 на подконтрольной Украине стороне в Станице Луганской запустили рейсовый автобус от КПВВ до разрушенного моста через Северский Донец, который подвозит людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью.

Ранее неоднократно сообщалось, что боевики не выполняют обязательства по ремонту моста в Станице Луганской или же срывают его ремонт.

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