Кремль назвал разведение в Петровском и Золотом еще одним условием для саммита "нормандской четверки"

Дата встречи станет известна не ранее чем через две недели.

Кремль назвал разведение в Петровском и Золотом еще одним условием для саммита "нормандской четверки"
Фото: Макс Левин

Помощник президента РоSSии Владислав Сурков заявил, что для встречи лидеров "нормандской четверки" необходимо выполнение еще одного условия - завершить разведение сил в Петровском и Золотом. Оно предварительно назначено на 7 октября.

"Окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. Кроме того, возможна предварительная встреча министров иностранных дел. После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно, будут выполнены", - сказал Сурков в комментарии роSSийскому агентству ТАСС.

Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что согласование "формулы Штайнмайера" сняло "последнее препятствие на пути к саммиту нормандской четверки".

Напомним, осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Отвод тогда состоялся (но не сохранился) в районе первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года.

У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке постоянно срывался и состоялся только летом 2019 года после смены президента Украины.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство ГандзюкАктивисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
В Саудовской Аравии застрелили телохранителя короляВ Саудовской Аравии застрелили телохранителя короля
В Одессу прибыл корабль Береговой охраны Турции с дружественным визитомВ Одессу прибыл корабль Береговой охраны Турции с дружественным визитом
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Блок рекламы


Похожие новости
В Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом
КИУ назвал "Слуг народа", которые больше всех пропустили голосований в РадеКИУ назвал "Слуг народа", которые больше всех пропустили голосований в Раде
Лукашенко назвал условие для освобождения украинца ШаройкоЛукашенко назвал условие для освобождения украинца Шаройко
Зеленский пояснил свои слова о генпрокуроре, которого он назвал "своим человеком"Зеленский пояснил свои слова о генпрокуроре, которого он назвал "своим человеком"
Князев назвал сообщения о задержании его экс-жены Князева на польской таможне "дезинформацией"Князев назвал сообщения о задержании его экс-жены Князева на польской таможне "дезинформацией"
СБУ назвала количество боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые перешли на сторону УкраиныСБУ назвала количество боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые перешли на сторону Украины
Замглавы Минздрава назвал развитие трансплантологии приоритетом для УкраиныЗамглавы Минздрава назвал развитие трансплантологии приоритетом для Украины
У Мартыненко назвали манипуляцией заявление ЦПК о затягивании передачи дела в АКСУ Мартыненко назвали манипуляцией заявление ЦПК о затягивании передачи дела в АКС
Пристайко: письменное согласование "формулы Штайнмайера" - условие для саммита Нормандской четверкиПристайко: письменное согласование "формулы Штайнмайера" - условие для саммита Нормандской четверки
В "Айдаре" назвали имя погибшего на Донбассе бойца
Последние новости
Подгружаем последние новости