Армия не получила 48 БТРов из-за "не той" стали, -"Наші гроші"

Украинские военные до сих пор не получили обещанные в июле 48 новых бронетранспортеров БТР-4Е из-за того, что государственный завод закупил не ту сталь.

Об этом говорится в программе "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Министерство обороны заказало БТРы еще в 2016 году. Их должно было изготовить Харьковское конструкторское бюро машиностроения (входит в состав госконцерна "Укроборонпром").

Сначала корпуса для БТРов планировали делать из украинского металла - стали марки 71, которая является базовой для БТР-4. Но завод в Лозовой не смог выполнить своих обязательств и поставить готовые корпуса на харьковский завод, отправив лишь 20 недоделанных вместо почти 50 готовых.

Поэтому в декабре 2018 года Харьковское конструкторское бюро машиностроения заказало 33 тонны финской стали марки Miilux Protection 500, которую ранее уже использовали для изготовления БТРов. Металл заказали у официального дилера производителя - польской фирмы Texprotect. Сталь прибыла в Украину в марте, но спецподразделение Минобороны, которое контролирует качество производства и ремонта забраковало ее из-за проблем с маркировкой, сопроводительными документами, а также - из-за химического состава, который не соответствовал украинским требованиям.

"Наші гроші" отмечают, что химсостав стали должны были обсудить с поставщиком в самом начале, но в договоре этого пункта не было. Поэтому получилось, что завод закупил сталь хоть и качественную, но не ту, которая является оптимальной для изготовления БТРов.

"Однако, вместо того, чтобі признать и исправить ошибку, руководство завода решило уговорить Минобороны использовать уже купленную партию стали. В частности, настаивал на этом директор ХКБМ Алексей Бабич, который подписывал "неправильный" договор, и который на тот момент уже был отстранен от должности из-за скандала с расследованием о масштабной коррупции в оборонке, поскольку оказался одним из фигурантов. Бабич, несмотря на то, что не имел никаких полномочий на заводе, все же провел совещание, где убеждал работать именно с финской сталью", - говорится в сюжете.

После переговоров конструкторы и военные решили провести новые исследования и "отстрел" как целых кусков купленной стали, так и в дальнейшем сварных швов для того, чтобы решить, что делать дальше. Но эту проверку до сих пор не завершили.

В Институте Патона разными способами сварили несколько образцов этой стали, проверили швы на прочность и пришли к выводу, что этот металл можно использовать для корпусов БТРа, но только при условии, что вдоль всего шва дополнительно приварят подложку из бронестали. Это снова привело к затягиванию работ.

Таким образом сроки поставки были сорваны, а Минобороны до сих пор не получило БТРы. Заводу за срыв контракта выставили штраф на 82 млн гривен. ХКБМ хочет обжаловать штраф в суде и еще судится с Минобороны из-за решения по отбраковке металла.

Напомним, в августе руководство ООО "Лозовский кузнечно-механический завод", который производит бронированные корпусы для БТРов, обратилось с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому, в котором пожаловалось на действия "Укроборонпрома", которые приводят к финансовым потерям предприятия и снижению качества военной техники.