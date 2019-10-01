Президент Владимир Зеленский утвердил Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года, Это показатели будущего международного развития, которые были приняты в 2015 году и адаптированы под украинские реалии с учетом специфики национального развития.

Целями устойчивого развития Украины являются:

преодоление бедности; преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства; обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте; обеспечение комплексного и справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения в течение всей жизни для всех; обеспечение гендерного равенства, расширение прав и возможностей всех женщин и девушек; обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией; обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех; содействие поступательному, комплексному и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех; создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям; сокращение неравенства; обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов; обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства; принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями; сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития; защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и возвращение назад (разворота) процесса деградации земель и остановка процесса утраты биоразнообразия; содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии институтов на всех уровнях; укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

Цели устойчивого развития являются ориентирами для разработки проектов прогнозных и программных документов, проектов нормативно-правовых актов.

Профильным академия наук рекомендуется учитывать эти цели во время определения направления научных исследований.

Глобальные цели устойчивого развития были изложены в повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая была принята в сентябре 2015 года на саммите ООН . Они вступили в силу с 1 января 2016 года.

Цели направлены на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством, решение проблем, связанных с изменением климата, и обеспечения того, чтобы никто не был забыт. Они призывают все страны – бедные, богатые и со средним уровнем дохода – содействовать процветанию при одновременном обеспечении защиты планеты.

Цели устойчивого развития не имеют юридически обязательной силы, предполагается, что правительства возьмут на себя ответственность и создадут национальные механизмы, содействующие их достижению.