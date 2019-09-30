Луценко готов давать показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готов, в случае необходимости, дать показания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Об этом Луценко рассказал в интервью ВВС, которое он дал перед вылетом в Лондон.

"Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, что Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну", - сказал экс-генпрокурор.

Луценко также отметил, что никогда не разговаривал с Трампом, а вот с его юристом Руди Джулиани встречался неоднократно. По его словам, это было обычное общение, никто никому задач не ставил.

"Я знаю Джулиани давно. Он меня приглашал трижды. Дважды у меня не было такой возможности, но в январе я был в отпуске и мы встретились. Важно, что я тогда не работал генпрокурором, был в отпуске с сыном в Нью-Йорке. И у нас были небольшие консультации по особенностям украинского законодательства, украинских правоохранительных органов, а также некоторые важные вопросы о возвращении Украине 7 млрд денег "мафии Януковича", а также о деле Burisma, которая заинтересовала господина Джулиани", - рассказал Луценко.

"После этой встречи, а также последующей встречи в Варшаве, ничего в этих делах не изменилось. В первом деле, как я уже сказал, выплатили 200 млн гривен в бюджет. Над другим делом о возможном отмывании денег еще до того, как Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma, до сих пор работает Генпрокуратура. Ничего не поменялось", - добавил он.

Луценко также заявил об отсутствии оснований проводить в Украине расследование относительно Джо Байдена и его сына. По его словам, это - юрисдикция США .

Напомним, Луценко уехал в Великобританию, чтобы пройти там курсы по английскому языку. Ближайшие полтора месяца он будет находится за пределами Украины.

Ранее экс-генпрокурор заявил, что у Украины нет оснований для расследования против Джо Байдена или его сына.