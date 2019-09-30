НАПК нашло недочеты в декларациях Данилюка, нардепа Шевченко и судьи Молибога

Нацагентство по предотвращению коррупции обнаружило признаки декларирования недостоверной информации в декларациях нардепа Виктора Шевченко, секретаря СНБО Александра Данилюка и судьи Дружковского горсуда Донецкой области Геннадия Молибога. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Александр Данилюк, подавая декларации 2015 и 2016, указал недостоверные данный про жилой дом и земельный участок, которые принадлежит ему и его жене на правах общей собственности. Сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015-2016 гг. составляет более 1,6 млн грн в каждой.

По результатам проверки декларации Виктора Шевченко по 2017 установлено, что депутат не указал сведения об автомобиле, который принадлежит ему на праве пользования, наличие у его и жены корпоративных прав, а также доходы, полученные женой. В общей сложности нарушений выявлено на сумму почти 480 тыс. гривен.

Геннадий Молибог не указал в декларации два земельных участка, принадлежащих ему на праве собственности, и автомобиль, который находился у него в пользовании. Кроме того, судья указал недостоверные сведения о квартире и легковом автомобиле, о доходе жены от занятий предпринимательской деятельностью. Подавая декларацию за 2016, судья уже указал информацию о земельных участках, но сведения об автомобиле, который находился у него в пользовании - нет. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации судьи 2015 года составляет более 1,6 млн грн, а за 2016 – более 560 тис. грн.

Информацию о недостоверных сведения в декларациях чиновников будет передано в НАБУ.

Напомним, 11 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о перезагрузке НАПК. За него проголосовали 283 депутата. Отмечалось, что за время, прошедшее с момента создания этого агентства, оно так и не смогло показать эффективную деятельность.