НАПК нашло недочеты в декларациях Данилюка, нардепа Шевченко и судьи Молибога

Сумма недостоверных сведений в декларациях Данилюка за 2015-2016 гг. составляет более 1,6 млн грн в каждой.

НАПК нашло недочеты в декларациях Данилюка, нардепа Шевченко и судьи Молибога
Фото: liga.net

Нацагентство по предотвращению коррупции обнаружило признаки декларирования недостоверной информации в декларациях нардепа Виктора Шевченко, секретаря СНБО Александра Данилюка и судьи Дружковского горсуда Донецкой области Геннадия Молибога. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Александр Данилюк, подавая декларации 2015 и 2016, указал недостоверные данный про жилой дом и земельный участок, которые принадлежит ему и его жене на правах общей собственности. Сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015-2016 гг. составляет более 1,6 млн грн в каждой.

По результатам проверки декларации Виктора Шевченко по 2017 установлено, что депутат не указал сведения об автомобиле, который принадлежит ему на праве пользования, наличие у его и жены корпоративных прав, а также доходы, полученные женой. В общей сложности нарушений выявлено на сумму почти 480 тыс. гривен.

Геннадий Молибог не указал в декларации два земельных участка, принадлежащих ему на праве собственности, и автомобиль, который находился у него в пользовании. Кроме того, судья указал недостоверные сведения о квартире и легковом автомобиле, о доходе жены от занятий предпринимательской деятельностью. Подавая декларацию за 2016, судья уже указал информацию о земельных участках, но сведения об автомобиле, который находился у него в пользовании - нет. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации судьи 2015 года составляет более 1,6 млн грн, а за 2016 – более 560 тис. грн.

Информацию о недостоверных сведения в декларациях чиновников будет передано в НАБУ.

Напомним, 11 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о перезагрузке НАПК. За него проголосовали 283 депутата. Отмечалось, что за время, прошедшее с момента создания этого агентства, оно так и не смогло показать эффективную деятельность.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство ГандзюкАктивисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Герус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми СеменченкоГерус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми Семенченко
Украина закупила в Чехии б/у самоходные гаубицы "Гвоздика"Украина закупила в Чехии б/у самоходные гаубицы "Гвоздика"
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков прокомментировал отставку ДанилюкаРазумков прокомментировал отставку Данилюка
Подозреваемого в избиении экс-нардепа Найема суд отправил под домашний арестПодозреваемого в избиении экс-нардепа Найема суд отправил под домашний арест
Подозреваемый в избиении экс-нардепа Найема пришел в полицию с адвокатомПодозреваемый в избиении экс-нардепа Найема пришел в полицию с адвокатом
Комитет Шевченковской премии опроверг вручение награды СенцовуКомитет Шевченковской премии опроверг вручение награды Сенцову
Шевченковский суд отложил рассмотрение иска Богдана против НОТУШевченковский суд отложил рассмотрение иска Богдана против НОТУ
Рада приняла в первом чтении законопроект о перезагрузке НАПКРада приняла в первом чтении законопроект о перезагрузке НАПК
Кроме Богдана, на вечеринке в Сен-Тропе были судьи и депутаты от "Слуги народа", - "Наші гроші"Кроме Богдана, на вечеринке в Сен-Тропе были судьи и депутаты от "Слуги народа", - "Наші гроші"
Сотруднику НАПК сообщили о подозрении в незаконном копировании конфиденциальной информации из декларацийСотруднику НАПК сообщили о подозрении в незаконном копировании конфиденциальной информации из деклараций
Экс-главе НАПК Корчак подготовили подозрениеЭкс-главе НАПК Корчак подготовили подозрение
Зеленский внес законопроект о перезапуске НАПКЗеленский внес законопроект о перезапуске НАПК
Последние новости
Подгружаем последние новости