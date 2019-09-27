Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк

"За год - никакого прогресса. Избиение и саботаж продолжаются".

Вечером 27 сентября в Киеве несколько сотен людей вышли на акцию "Ночь на Банковой. Снова".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

У Офиса президента активисты потребовали новой власти расследовать убийство Екатерины Гандзюк, а также обратить внимание на проблему безнаказанности за нападения на гражданских активистов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Акция "Ночь на Банковой" проходит уже во второй раз. Впервые ее провели год назад, еще когда Гандзюк была жива.

"За год в Украине полностью сменилась власть. Но не изменилось состояние раскрытия дел заказных нападений на общественных деятелей. Все заказчики - на свободе, все саботажники - не наказаны. Кто следующий? Через год мы снова собираемся на Банковой, под офисом нового президента, чтобы сказать ему прямо в глаза: достаточно быть статистом смерти. Проблема нападений на активистов не решается. За год - никакого прогресса. Избиение и саботаж продолжаются", - заявляют организаторы акции.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Активисты требуют "безопасности для живых и справедливости для мертвых и пострадавших".

Участники акции, среди которых был и отец Гандзюк - Виктор поставили свечи в память об убитой активистке.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям: координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственно вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.