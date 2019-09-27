Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
"За год - никакого прогресса. Избиение и саботаж продолжаются".
Вечером 27 сентября в Киеве несколько сотен людей вышли на акцию "Ночь на Банковой. Снова".
У Офиса президента активисты потребовали новой власти расследовать убийство Екатерины Гандзюк, а также обратить внимание на проблему безнаказанности за нападения на гражданских активистов.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Акция "Ночь на Банковой" проходит уже во второй раз. Впервые ее провели год назад, еще когда Гандзюк была жива.
"За год в Украине полностью сменилась власть. Но не изменилось состояние раскрытия дел заказных нападений на общественных деятелей. Все заказчики - на свободе, все саботажники - не наказаны. Кто следующий? Через год мы снова собираемся на Банковой, под офисом нового президента, чтобы сказать ему прямо в глаза: достаточно быть статистом смерти. Проблема нападений на активистов не решается. За год - никакого прогресса. Избиение и саботаж продолжаются", - заявляют организаторы акции.
Активисты требуют "безопасности для живых и справедливости для мертвых и пострадавших".
Участники акции, среди которых был и отец Гандзюк - Виктор поставили свечи в память об убитой активистке.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
6 июня суд вынес приговор исполнителям: координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственно вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.
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