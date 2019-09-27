Троих глав сельсоветов Киевской области подозревают в хищении 2,4 млн гривен, выделенных на ремонт дорог

Фигурантам вручили уведомления о подозрении в служебной халатности.

Прокуратура сообщила о подозрении троим председателям сельских советов Киевской области в хищении выделенных на ремонт дорог 2,4 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева .

"Столичной прокуратурой по результатам расследования преступной схемы по хищению почти 2,4 млн гривен, выделенных на ремонт дорог в Вышгородском районе, сообщается о подозрении главам трех сельских советов Киевской области", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в течение 2017-2018 годов служебные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе подписали акты приема выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 млн гривен.

Работы были проведены не в полном объеме и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Ущерб составил более 2,4 млн гривен. Фигурантам вручили письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области трое чиновников присвоили более 2 млн гривен, выделенных на ремонт дорог.