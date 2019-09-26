В РоSSии запретили курить на балконах

Правила вступят в силу с 1 октября.

В РоSSии запретили курить на балконах
Фото: Smithsonian Magazine

Правительство РоSSии утвердило изменения в правила противопожарного режима, запрещающие использовать открытый огонь на балконах.

Правила вступят в силу с 1 октября, сообщается на сайте МЧС РФ.

"Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в документе отсутствует четкое определение понятия "открытый огонь".

Кроме того, кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара, а в больницах палаты для детей и тяжелобольных должны будут размещаться на первых этажах.

В пресс-службе МЧС РоSSии подтвердили, что курение подпадет под категорию "открытое горение" и будет запрещено на балконах, передает Интерфакс.

Напомним, в 2010 в Раду был внесен законопроект, запрещающий украинцам курить в квартирах и автомобилях. Законопроект внесли депутаты Татьяна Бахтеева и Юрий Кармазин, однако принят он не был.

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