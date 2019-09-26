Без позиции Меркель и президентов Франции санкции против РоSSии были бы невозможны, - Порошенко

Украине нельзя быть привлеченной к предвыборной внутренней борьбе в других странах, считает экс-президент.

Без позиции Меркель и президентов Франции санкции против РоSSии были бы невозможны, - Порошенко
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Скандал с публикацией содержание телефонного разговора президентом США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского вредит Украине. Такое мнение высказал пятый президент Украины, глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

При этом он отметил, что Украине жизненно необходимо сохранить двустороннюю поддержку.

"Последние пять лет мы получали беспрецедентную двухпартийную поддержку со стороны американских конгрессменов, американских сенаторов, американских президентов и американского народа. Ни в коем случае нельзя Украине быть привлеченной к той предвыборной внутренней борьбе в Соединенных Штатах Америки, или в любых других государствах", - отметил Порошенко.

«Мы благодарны США за поддержку, которую они демонстрировали, оказывали Украине во время роSSийской агрессии - санкциями, военной помощью, экономической помощью, миссиями советников.Так же мы благодарны Европейскому Союзу. Это то, на что Путин не рассчитывал - что 28 стран-членов объединятся и совместно примут решение и о санкциях против РоSSии, и об экономической, политической, технологической помощь, которую они оказывали Украине. Сумма, которую предоставил нам ЕС, была беспрецедентной. Могу отметить, как человек владевшей полным объемом информации о переговорах безопасности Украины - без Ангелы Меркель, без Франсуа Олланда, без Эммануеля Макрона, сменившего Франсуа Олланда на посту президента Франции, санкции ЕС были бы невозможны. Потому что эти две страны представляли весь Европейский Союз», - заявил Петр Порошенко.

Роль канцлера Меркель и президента Макрона, президента Олланда он считает труднооценимой.

«Санкции и мировая коалиция в поддержку Украины работает только тогда, когда она глобальна. Если мы кого-то выделяем, кого отталкиваем, это разрушает коалицию. Именно поэтому я надеюсь, что сейчас дипломатическими усилиями последствия этого скандала будут минимизированы и нам удастся рассчитывать на продолжение санкций в декабре, если РФ откажется имплементировать Минские договоренности, которые были приняты пять лет назад, которые являются юридической базой для применения санкций против РоSSии как инструмент давления, чтобы она выполнила Минские договоренности», - отметил Петр Порошенко.

Он добавил, что это означает, что РоSSия должна вывести свои войска с оккупированных территорий, отдать неконтролируемый участок украинско-роSSийской границы под контроль Украины, разоружить незаконные военные формирования и создать необходимые оборонные условия для начала политического процесса.

«Пока ни одного шага РоSSии в этом направлении мы не видим», - отметил он.

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