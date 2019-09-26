Конгресс обнародовал заявление осведомителя, с которого начался скандал вокруг разговора между Трампом и Зеленским

Фото: Wiki

Конгресс обнародовал заявление осведомителя, с которого начался скандал вокруг телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля 2019 года.

Документ выложили на сайте Комитета разведки Палаты представителей.

Осведомитель указывал на то, что президент США давил на Зеленского с целью начать или продолжить расследование действий бывшего вице-прещидента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Также Трамп спрашивал Зеленского о местонахождение серверов со взломанной почтой Демократической партии, которые якобы могут находится в Украине.

В заявлении также делается акцент на том, что Трамп предложил Зеленскому встретиться по этим вопросам с его личным адвокатом Руди Джулиани и генеральным прокурором Уильямом Барром. Через неделю после разговора помощник Зеленского Андрей Ермак летал в Мадрид, чтобы обсудить с Джулиани дело Байдена.

Осведомитель пишет, что сотрудники Белого Дома, которые сообщили ему о содержании разговора, были глубоко обеспокоены и консультировались с юридической службой, так как "стали свидетелями злоупотребления президентом своим положением в личных целях".

По данным осведомителя, разговор слышали не меньше десятка сотрудников Белого Дома. "Чиновники, с которыми я общался, сказали мне, что... все ожидали, что это будет "самым обычным" разговором с иностранным лидером", - говорится в документе.

После разговора высшее руководство администрации Трампа приказало заблокировать все записи звонка, и в особенности официальную дословную стенограмму - ее загрузили в отдельную компьютерную систему, где обычно хранятся крайне чувствительные документы. "Такие действие подчеркнули для меня, что сотрудники Белого Дома понимали серьезность случившегося во время разговора", - пишет осведомитель.

В докладе также отмечается, что 26 июля в Киеве находился спецпредставитель Курт Волкер. Вместе с послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом он якобы обсуждал с высшим руководством Украины, как поступить с требованиями Трампа.

Фото: intelligence.house.gov
Фото: intelligence.house.gov
Фото: intelligence.house.gov
Фото: intelligence.house.gov
Фото: intelligence.house.gov
Фото: intelligence.house.gov
Фото: intelligence.house.gov
Фото: intelligence.house.gov
Фото: intelligence.house.gov

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

25 сентября власти США опубликовали содержание ранее засекреченного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стенограмма не является дословной, а составлена на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора.

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