Дубилет заявил, что перепись населения обойдется в 5 миллиардов гривен

"Эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения".

В соответствии с проектом Госслужбы статистики, бюджет переписи населения Украины составляет 5 миллиардов гривен. Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет во время конференции относительно антикоррупционных мероприятий, передает "Укринформ".

"Сейчас говорят о том, что пора сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривен, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения", - подчеркнул Дубилет.

Он также предположил, что перепись можно заменить созданием единого реестра украинцев с попмощью объединения 6-7 разных реестров, в которых "спрятаны" базовые данные о гражданах.

Напомним, в июне 2019 года представитель президента в Раде Руслан Стефанчук оценивал проведение всеукраинской переписи населения в 4 млрд гривен.