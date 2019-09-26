Дубилет заявил, что перепись населения обойдется в 5 миллиардов гривен

"Эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения".

Дубилет заявил, что перепись населения обойдется в 5 миллиардов гривен
Фото: Сергей Нужненко

В соответствии с проектом Госслужбы статистики, бюджет переписи населения Украины составляет 5 миллиардов гривен. Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет во время конференции относительно антикоррупционных мероприятий, передает "Укринформ".

"Сейчас говорят о том, что пора сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривен, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения", - подчеркнул Дубилет.

Он также предположил, что перепись можно заменить созданием единого реестра украинцев с попмощью объединения 6-7 разных реестров, в которых "спрятаны" базовые данные о гражданах.

Напомним, в июне 2019 года представитель президента в Раде Руслан Стефанчук оценивал проведение всеукраинской переписи населения в 4 млрд гривен.

В сентябре директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявляла, что пробную перепись населения будут проводить в Бородянском районе Киевской области и Оболонском районе Киева.

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