Бывший директор "Укркосмоса" пошел под суд

Дело касается срыва запуска спутника "Лыбедь".

Бывший директор "Укркосмоса" пошел под суд
Спутник "Лыбидь"
Фото: 112 Украина

Специализированная антикоррупционная прокуратура 26 сентября направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт против бывшего директора "Укркосмоса" Сергея Капштыка и его внештатного советника Михаила Гриншпона.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

По версии следствия, в 2011-2017 годах подозреваемые вывели за границу и легализовали 8,245 млн долларов из кредитна в размере 292,4 млн долларов, который предоставило Канадское экспортное агентство под гарантии правительства Украины для изготовления и запуска первого украинского геостационарного телекоммуникационного спутника "Лыбедь".

Из-за действий обвиняемых запуск спутника "Лыбедь" был сорван. В то же время правительство вынуждено платить по кредиту, предоставленному госпредприятию. Эти расходы уже достигли около 6 млрд грн.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с августа 2016 года.

Капштыку вменяют ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса, его советнику - ч.3 ст.27 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления служебным положением), ч.5 ст.191 (хищение), ч.3 ст.209 (отмывание денег).

ГП "Укркосмос" было создано в 1996 году приказом Национального космического агентства. Оно определено оператором национальной спутниковой системы связи.

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