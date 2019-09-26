Минфин: переговоры с МВФ о новой программе продолжаются

Фонд решил подождать программу действий нового Кабмина.

Минфин: переговоры с МВФ о новой программе продолжаются
Фото: Макс Левин

Министерство финансов заявило, что переговоры с Международным валютным фондом о новой программе находятся в активной фазе.

Об этом говорится в комментарии министерства в связи с сообщениями о том, что миссия МВФ уезжает из Киева без результата.

"Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодня остается в силе 14-месячная программа Stand-by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских", - говорится в заявлении министерства.

Минфин сообщил, что за время своего пребывания в Киеве миссия Фонда ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с МВФ.

"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября 2019 года", - заявило министерство.

Напомним, 19 декабря 2018 года была утверждена программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. Первый транш в размере SDR1 млрд (около $1,4 млрд) был предоставлен сразу, больше денег не выделяли.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, но уехала без рекомендаций о выделении очередного транша, а потом приехала опять в сентябре.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Под Офисом президента на Банковой прошел митинг против "мира любой ценой"Под Офисом президента на Банковой прошел митинг против "мира любой ценой"
Блок рекламы


Похожие новости
Переговоры с РоSSией о следующем обмене продвигаются "очень активно", - ПристайкоПереговоры с РоSSией о следующем обмене продвигаются "очень активно", - Пристайко
За независимость новой ЦИК будет нести ответственность нынешняя власть, - посольство СШАЗа независимость новой ЦИК будет нести ответственность нынешняя власть, - посольство США
Глава ОБСЕ считает "формулу Штайнмайера" хорошей основой для выполнения Минских соглашенийГлава ОБСЕ считает "формулу Штайнмайера" хорошей основой для выполнения Минских соглашений
Делегация талибов в Москве заявила о готовности продолжать переговоры с СШАДелегация талибов в Москве заявила о готовности продолжать переговоры с США
"Честно" зафиксировало третий факт кнопкодавства за две недели работы новой Рады"Честно" зафиксировало третий факт кнопкодавства за две недели работы новой Рады
Переговоры о следующем обмене с Россией ведутся, но они требуют "тишины", - ДенисоваПереговоры о следующем обмене с Россией ведутся, но они требуют "тишины", - Денисова
Газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС пройдут 19 сентябряГазовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС пройдут 19 сентября
Отсутствие Цемаха в списке остановило бы переговоры с РФ об обмене пленными, - БакановОтсутствие Цемаха в списке остановило бы переговоры с РФ об обмене пленными, - Баканов
Переговоры с РФ об обмене пленными продолжаются, - Офис президента и СБУПереговоры с РФ об обмене пленными продолжаются, - Офис президента и СБУ
Фюрер РФ поручил подготовить "симметричный ответ" на испытания новой ракеты СШАФюрер РФ поручил подготовить "симметричный ответ" на испытания новой ракеты США
Последние новости
Подгружаем последние новости