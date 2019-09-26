РоSSия требует включить "ДНР" и "ЛНР" в число подписантов "формулы Штайнмайера"

Лавров заявил, что в Трехсторонней группе пять сторон.

РоSSия требует включить
Фото: mid.ru

Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров назвал "ДНР" и "ЛНР" сторонами Трехсторонней контактной группы и заявил, что они должны подписать "формулу Штайнмайера".

Об этом он сказал в интервью "Коммерсанту".

"Мы очень сильно расстроены и встревожены тем, что произошло в Контактной группе. На встрече внешнеполитических советников в Париже 11 сентября была достаточно предметная дискуссия о том, как именно должна Контактная группа одобрить эту формулу. В итоге все без исключения советники лидеров «нормандского формата» согласились, что Контактная группа должна подписать этот документ. Упомяну, что там были рассуждения о том, что, может быть, не все члены Контактной группы подпишут этот документ. Но роSSийский представитель четко сказал, что Контактная группа - это тот самый формат, в котором нужно решать вопросы, связанные с Минскими договоренностями. Все представители сторон в Контактной группе - Киев, Донецк, Луганск, ОБСЕ, РоSSия - ставили свои подписи под Минскими соглашениями. Исключать кого бы то ни было из числа подписантов не получится", - сказал он.

При этом он считает, что не это требование привело к срыву подписания "формулы".

"Леонид Кучма заявил, что он вообще не хочет этого подписывать, иначе в Киеве будет очередной Майдан", - заявил Лавров.

"Вы слышали заявления из Киева после этого. Они были противоречивы. Сухой остаток — надо подписывать. Повторюсь, с оговорками, о которых стал рассуждать Вадим Пристайко, мол, подписать надо, но это не означает, что все будет выполнено в таком виде, двигаться придется, по сути дела, на ощупь, стараясь каждый раз понять, что происходит в киевской элите, как окружение президента Украины пытается интерпретировать заявленную им волю добиться мира на Донбассе и что это может означать для Донбасса", - добавил Лавров.

Напомним, текст "формулы Штайнмайера" должны были подписать на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 сентября, но не сделали этого из-за появившихся замечаний.

Кучма на переговорах заявил, что реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-роSSийской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Под Офисом президента на Банковой прошел митинг против "мира любой ценой"Под Офисом президента на Банковой прошел митинг против "мира любой ценой"
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: Лавров сказал, что РоSSия хочет завершения войныЗеленский: Лавров сказал, что РоSSия хочет завершения войны
Пациентская организация требует от Минздрава разблокировать закупку лекарств через международный организацииПациентская организация требует от Минздрава разблокировать закупку лекарств через международный организации
Порошенко: РоSSия должна восстановить линию от 14 годаПорошенко: РоSSия должна восстановить линию от 14 года
РоSSия ускорила предоставление гражданства жителям оккупированного Донбасса, - МинобороныРоSSия ускорила предоставление гражданства жителям оккупированного Донбасса, - Минобороны
РоSSия пока ни разу не смогла испытать свой "Буревестник" без аварии, - CNBCРоSSия пока ни разу не смогла испытать свой "Буревестник" без аварии, - CNBC
РоSSия хочет письменно зафиксировать в Минске "формулу Штайнмайера"РоSSия хочет письменно зафиксировать в Минске "формулу Штайнмайера"
РоSSия удерживает еще 110 граждан Украины, - ДенисоваРоSSия удерживает еще 110 граждан Украины, - Денисова
Число обстрелов на Донбассе возросло до 21, один боец погиб и один раненЧисло обстрелов на Донбассе возросло до 21, один боец погиб и один ранен
РоSSия предъявила заочное обвинение гражданину Украины за брошенное в посольство яйцоРоSSия предъявила заочное обвинение гражданину Украины за брошенное в посольство яйцо
РоSSия на месяц возглавила Совбез ООНРоSSия на месяц возглавила Совбез ООН
Последние новости
Подгружаем последние новости