Князев стал советником Авакова

Министр назвал отставку экс-глав Нацполиции плановой.

Князев стал советником Авакова
Фото: Владислав Мусиенко

Сергей Князев, который возглавлял Национальную полицию в 2017-2019 годах, после увольнения получил пост советника министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом говорится на сайте МВД.

"Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и на должности председателя Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена на Закарпатье и Ровенщине. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это личная заслуга Сергея Князева и команды", - заявил Аваков.

Министр сказал, что решение об отставке Князева - это плановый шаг, и добавил, что Князев продолжит работу в должности советника министра на общественных началах и члена коллегии МВД.

Напомним, что Сергей Князев стал главой Национальной полиции в начале 2017 года после увольнения Хатии Деканоидзе, выиграв конкурс. 25 сентября 2019 года его уволили с этой должности.

Сергей Князев начал свою карьеру в органах внутренних дел в 1992 году с должности милиционера отдела охраны в Белой Церкви. В 1995 году перешел на службу в криминальный блок Белоцерковского городского отдела милиции. С 2008 года Князев руководил милицией Киевской области. В ноябре 2014 года назначен на должность врио замначальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области – начальника криминальной милиции.

В июле 2015 года Князев перешел на должность главы ГУ МВД в Закарпатской области. Назначение произошло после вооруженного конфликта в Мукачево.

В апреле 2016 года Князева перевели на должность главы полиции Ровенской области с задачей навести порядок с незаконной добычей янтаря. В ноябре 2016 Князев был назначен главой Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Под Офисом президента на Банковой прошел митинг против "мира любой ценой"Под Офисом президента на Банковой прошел митинг против "мира любой ценой"
Блок рекламы


Похожие новости
Данилюк обсудил реформу "Укроборонпрома" с военным советником США ВинтеромДанилюк обсудил реформу "Укроборонпрома" с военным советником США Винтером
ГБР открыло дело против таможенников, пропустивших экс-жену Князева с незадекларированными с €650 тыс.ГБР открыло дело против таможенников, пропустивших экс-жену Князева с незадекларированными с €650 тыс.
Князев подал в отставку с должности главы Национальной полицииКнязев подал в отставку с должности главы Национальной полиции
Князев назвал сообщения о задержании его экс-жены Князева на польской таможне "дезинформацией"Князев назвал сообщения о задержании его экс-жены Князева на польской таможне "дезинформацией"
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличнымиПоявились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
Князев отчитался о выдаче Турции 23 подозреваемых в терроризмеКнязев отчитался о выдаче Турции 23 подозреваемых в терроризме
Климкин: Украина стала фактором в президентской кампании в СШАКлимкин: Украина стала фактором в президентской кампании в США
Резников стал представителем Украины в политической подгруппе ТКГРезников стал представителем Украины в политической подгруппе ТКГ
Директор монетарной политики НБУ стал заместителем министра экономикиДиректор монетарной политики НБУ стал заместителем министра экономики
Польский институт нацпамяти остался недоволен заявлением Зеленского по мораторию на поисковые работыПольский институт нацпамяти остался недоволен заявлением Зеленского по мораторию на поисковые работы
Последние новости
Подгружаем последние новости