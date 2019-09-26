Лукашенко назвал условие для освобождения украинца Шаройко

Президент Беларуси требует отдать своего гражданина.

Лукашенко назвал условие для освобождения украинца Шаройко
Фото: стопкадр видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов помиловать украинца Павла Шаройко, осужденного за шпионаж, если Украина освободит белоруса Юрия Политику, арестованного по аналогичному подозрению.

Об этом он сказал на пресс-конференции для украинских СМИ.

"Много разговоров про этих задержанных. Хотя на эту тему я с Порошенко вел разговор. Я ему показываю: вот документы: видео, аудиозаписи по вашему парню. Звание его - полковник. Я Петру Порошенко говорю: слушай, что ты хочешь о нас знать? Я тебе все сам расскажу-покажу, документы передам. Зачем прятаться в посольстве? Это же негативно влияет на наши отношения. Притом мы же его не просто схватили ни с того ни с сего. Мне принесли все материалы. Мы же не били его, не ломали - понимали, что это будет международный скандал. И вообще не принято выбивать из человека показания", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Он сказал, что договаривался с Порошенко о взаимном освобождении Шаройко и Политики, но Украина якобы не выполнила своих обещаний.

"Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его, а мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет", - сказал Лукашенко.

"Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои", - добавил он. Лукашенко сказал, что отдаст Шаройко, если Украина отпустит Политику.

"Вы хотите Политику повести в суд. Ну ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно как. Главное ведь сейчас не кто виноват, а решить проблему. Отпускайте этого парня, если он не виноват, и мы тихо и спокойно решим этот вопрос. Но главное, он будет решен", - сказал президент Беларуси.

Напомним, аккредитованный в Беларуси корреспондент "Украинского радио" Шаройко был задержан 25 октября 2017 года по обвинению в шпионаже. В мае 2018 года Шаройко осудили на 8 лет.

В КГБ Беларуси заявили, что Шаройко является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Беларуси под прикрытием. По информации КГБ, он "создал агентурную сеть из граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере". Его деятельность якобы координировал сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Скворцов, который действовал под прикрытием должности советника украинского посольства в Минске.

Министерство обороны Украины информацию КГБ опровергло.

Гражданина Беларуси Юрия Политику задержали в июне 2017 года в Украине по подозрению в шпионаже. Он интересовался у украинских ветеранов АТО воюющими на Донбассе белорусами, а также наличием в ВСУ противотанковых ракет и их характеристиками. Он был задержан при выезде в Беларусь с флешкой с секретной картой.

Сам Политика свою причастность к шпионской деятельности отрицает и уверяет, что все показания давал под пытками, никогда не работал на белорусский КГБ, не собирал секретные сведения для РоSSии.

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