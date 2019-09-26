Саудовский принц впервые признал ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги

Бин Салман настаивает, что не был осведомлен о преступлении.

Саудовский принц впервые признал ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги

Саудовский принц Мухаммад ибн Салман впервые признал ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги, которое произошло на территории консульства Саудовской Аравии в Турции в октябре 2018 года.

Об этом он сказал журналисту американского телеканала PBS Мартину Смиту.

"Это случилось в мое правление. Я несу всю ответственность, потому что это произошло в мое правление", - сказал принц Смиту. При этом он настаивает, что не был осведомлен о ликвидации журналиста. Он сказал, что в королевстве "20 миллионов подданных и 3 миллиона служащих", поэтому он не может знать о том, что делает каждый из них.

Бин Салман также прокомментировал то, что вероятные убийцы журналиста передвигались между Эр-Риядом и Стамбулом на самолетах королевской семьи. По его словам, "у чиновников, министров есть задачи, зона ответственности, и они имеют право делать это".

Фильм, в который войдет интервью, выйдет в эфир 1 октября, Смит поговорил с принцем во время гонки Формулы E, которая проходила в Эд-Диръия в декабре 2018 года.

Напомним, проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак.

Турецкая власть заявила, что журналиста жестоко убили в консульстве. Местная генпрокуратура по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Его задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело журналиста было расчленено и уничтожено.

Саудовские власти отрицали обвинения и утверждала, что журналист покинул здание через черный ход и что его выход просто не попал на камеры видеонаблюдения. Однако позже под сильным давлением мирового сообщества Саудовская Аравия признала, что Хашогги был убит.

США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
В РоSSии показали текст "формулы Штайнмайера"В РоSSии показали текст "формулы Штайнмайера"
Блок рекламы


Похожие новости
Александрийская православная церковь де-факто признала ПЦУАлександрийская православная церковь де-факто признала ПЦУ
За независимость новой ЦИК будет нести ответственность нынешняя власть, - посольство СШАЗа независимость новой ЦИК будет нести ответственность нынешняя власть, - посольство США
В Раде девятого созыва впервые не хватило голосов для принятия решения
Роспуск ЦИКа является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами, - ПорошенкоРоспуск ЦИКа является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами, - Порошенко
В Раде 9 созыва впервые пытались заблокировать трибунуВ Раде 9 созыва впервые пытались заблокировать трибуну
Полиция раскрыла убийство крымскотатарского активиста АметоваПолиция раскрыла убийство крымскотатарского активиста Аметова
Суд Харькова признал противоправным возврат проспекту Григоренко имени ЖуковаСуд Харькова признал противоправным возврат проспекту Григоренко имени Жукова
Высокий суд Лондона признал законной приостановку работы британского парламентаВысокий суд Лондона признал законной приостановку работы британского парламента
Суд признал законным арест экс-президента Кыргызстана АтамбаеваСуд признал законным арест экс-президента Кыргызстана Атамбаева
В Киевский военный лицей имени Богуна впервые приняли девушекВ Киевский военный лицей имени Богуна впервые приняли девушек
Последние новости
Подгружаем последние новости