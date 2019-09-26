Саудовский принц впервые признал ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги

Бин Салман настаивает, что не был осведомлен о преступлении.

Саудовский принц Мухаммад ибн Салман впервые признал ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги, которое произошло на территории консульства Саудовской Аравии в Турции в октябре 2018 года.

Об этом он сказал журналисту американского телеканала PBS Мартину Смиту.

"Это случилось в мое правление. Я несу всю ответственность, потому что это произошло в мое правление", - сказал принц Смиту. При этом он настаивает, что не был осведомлен о ликвидации журналиста. Он сказал, что в королевстве "20 миллионов подданных и 3 миллиона служащих", поэтому он не может знать о том, что делает каждый из них.

Бин Салман также прокомментировал то, что вероятные убийцы журналиста передвигались между Эр-Риядом и Стамбулом на самолетах королевской семьи. По его словам, "у чиновников, министров есть задачи, зона ответственности, и они имеют право делать это".

Фильм, в который войдет интервью, выйдет в эфир 1 октября, Смит поговорил с принцем во время гонки Формулы E, которая проходила в Эд-Диръия в декабре 2018 года.

Напомним, проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак.

Турецкая власть заявила, что журналиста жестоко убили в консульстве. Местная генпрокуратура по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Его задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело журналиста было расчленено и уничтожено.

Саудовские власти отрицали обвинения и утверждала, что журналист покинул здание через черный ход и что его выход просто не попал на камеры видеонаблюдения. Однако позже под сильным давлением мирового сообщества Саудовская Аравия признала, что Хашогги был убит.

США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги.