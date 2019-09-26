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2019-09-26
Красный Крест передал на Донбасс 55 тонн стройматериалов
На временно оккупированную территорию проследовали три грузовика с гумпомощью.
Архивное фото
Фото: restoring-donbass.com
Международный комитет Красного Креста (МККК) в среду направил на временно оккупированную территорию Донбасса три грузовика с гуманитарной помощью.
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.
"Вчера из-за КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины последовали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены строительные материалы весом 55,66 тонны", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Красный Крест направил на Донбасс более двух тонн лекарств.
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