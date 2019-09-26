Пристайко провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Гремингером

В рамках участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

Пристайко отметил важную роль ОБСЕ как региональной организации безопасности в урегулировании роSSийско-украинского конфликта, прежде всего из-за деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Украина рассчитывает на дальнейшее привлечение ОБСЕ для решения комплекса вопросов, вызванных продолжающейся агрессией РФ ", - подчеркнул глава МИДа.

Гремингер подтвердил, что урегулирование кризиса в и вокруг Украины остается приоритетом в повестке дня ОБСЕ , в т.ч. в работе Секретариата организации. Он также заверил, что в рамках своего мандата прилагать для этого все усилия, прежде всего в контексте надлежащего обеспечения и укрепления деятельности специальной мониторинговой миссии в Украине.

"Обсуждая актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и Секретариатом ОБСЕ , министр Пристайко выразил заинтересованность в реализации приоритетных для украинской стороны инициатив с учетом безопасности мандата ОБСЕ , избегая при этом дублирования усилий других международных организаций", - отмечается в сообщении.