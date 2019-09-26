Зеленский пояснил свои слова о генпрокуроре, которого он назвал "своим человеком"

"Вся моя команда - "мои люди", но они - не моя собственность и я им не приказываю".

Зеленский пояснил свои слова о генпрокуроре, которого он назвал "своим человеком"
Владимир Зеленский и Руслан Рябошапка
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский пояснил свои слова из расшифровки телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 25 июля о будущем генеральном прокуроре Украины Руслане Рябошапке, которого он назвал "своим человеком".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мой товарищ (генпрокурор Рябошапка, - ред), это правда, мой товарищ. Вся моя команда - это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании", - сказал президент на брифинге в Нью-Йорке после встречи с Трампом.

Зеленский также рассказал, что Рябошапка не хотел идти на должность генпрокурора.

"Вы знаете об этом? Он не хотел. Да, он хотел работать в Офисе президента, потому что мы всегда работали одной командой, эти семь месяцев", - отметил президент.

Напомним, вчера Белый Дом опубликовал текст телефонного разговора Трампа с Зеленским от 25 июля. В нем Трамп говорил президенту Украины, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом (Burisma, - ред). Также Трамп просил предоставить дополнительную информацию о расследовании и выразил сожаления о том, что генеральный прокурор, расследовавший это дело, был уволен.

В ответ Зеленский сказал Трампу, что "следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом". "Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, относительно компании, которую вы упомянули в этом вопросе", - пообещал Зеленский.

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