Формировать правительство Израиля будет Нетаньяху

По мнению президента, у экс-премьера больше шансов справиться с возложенной на него миссией.

Президент Израиля Реувен Ривлин выдал мандант на формирование правительства Биньямину Нетаньяху.

Об этом сообщает newsru.co.il по результатам встречи Реувена Ривлина с лидерами двух крупнейших парламентских фракций в Кнессете 22-го созыва лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху и оппозиционной "Кахоль Лаван" Бени Ганцем.

Президент объявил, что мандат на формирование правительства первым получит Нетаньяху, так как он имеет больше шансов справиться с возложенной на него миссией.

"Пока не будет реального желания идти на компромиссы, правительства не будет", - заявил президент Израиля.

Нетаньяху , принимая мандат из рук президента, заявил, что "сложившаяся ситуация требует создания правительства национального единства. Я и Ганц только вместе сможем сформировать правительство".

Биньямин Нетаньяху пообещал вернуть мандат президенту, если ему не удастся сформировать правительство, сообщает издание.

Напомним, ранее в сентябре на выборах в Израиле с минимальным перевесом победила оппозиция. Из 120 мест в Кнессете 33 получила оппозиционная "Кахоль Лаван", 31 - партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд".

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в текущем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты - правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию, и парламент был распущен.