Боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один украинский военный

За минувшие сутки незаконные вражеские формирования РФ 23 раза нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих суток зафиксировано 4 обстрела позиций ВСУ. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще один ранен. Об этом сообщает штаб ООС.

За вторник в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 13 обстрелов позиций ООС: четыре раза вблизи Марьинки - из гранатометов, снайперского и стрелкового оружия; неподалеку Гнутово и Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; три раза возле Павлополя, дважды около Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевика - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевика совершили 10 обстрелов: четыре раза возле Майского - из минометов калибра 82-мм, а также из гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82-мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Зайцево - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского - из гранатометов; неподалеку Троицкого - из стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций ООС: возле Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили 3 обстрела: неподалеку Майского - из миномета калибра 82-мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и снайперского оружия.