Боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один украинский военный
Еще один боец получил ранения.
За минувшие сутки незаконные вражеские формирования РФ 23 раза нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих суток зафиксировано 4 обстрела позиций ВСУ. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще один ранен. Об этом сообщает штаб ООС.
За вторник в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 13 обстрелов позиций ООС: четыре раза вблизи Марьинки - из гранатометов, снайперского и стрелкового оружия; неподалеку Гнутово и Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; три раза возле Павлополя, дважды около Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевика - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевика совершили 10 обстрелов: четыре раза возле Майского - из минометов калибра 82-мм, а также из гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82-мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Зайцево - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского - из гранатометов; неподалеку Троицкого - из стрелкового оружия.
С начала текущих суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций ООС: возле Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили 3 обстрела: неподалеку Майского - из миномета калибра 82-мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и снайперского оружия.
Напомним, за предыдущие сутки вражеские формирования РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них боевики четыре раза обстреливали участок разведения войск №3 в районе Богдановки.
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Политика
25.09.2019 15:25