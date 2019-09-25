Украина должна обеспечить законодательные условия для военно-технического сотрудничества, - Бадрак

По словам члена правления Украинского института исследований безопасности Валентина Бадрака, Украине следует серьезно поработать над изменениями в законодательстве для того, чтобы наладить эффективное военно-техническое сотрудничество с другими странами. Об этом он заявил в ходе круглого стола “Военно-техническое сотрудничество Украины с США” в Институте Горшенина.

“В первую очередь, Украине нужны системы ПВО. Если вспомнить опыт Польши , то из ключевых программ перевооружения 4 завязаны на США . Из них 2 касаются ПВО - систем Patriot и зенитно-ракетных комплексов ближнего действия. Польша согласилась предоставить свою территорию для объектов системы ПРО. Мне кажется, что для Украины, когда ситуация имеет уже экзистенциальный характер, то есть стоит вопрос выживания государства, этот вопрос можно поставить на обсуждение. Но при этом мы действительно должны обеспечить законодательные условия для такого сотрудничества. Закон о гособоронзаказе должен получить новую редакцию, должен появиться закон о военно-техническом сотрудничестве, так же как и закон о защите иностранных инвестиций. Это позволит американским компаниям видеть, что в стране дан “зеленый свет” и сюда можно прийти. Второй аспект - активная дипломатия, которая предполагает, в первую очередь, защиту национальных интересов. Это не только предложения, но и определенные условия. Если Украина отстаивает на своей территории западные ценности и является форпостом западного мира на войне, то она вправе требовать пересмотра условий международного режима контроля за ракетными технологиями. Украина вправе заявить, что она и дальше будет выполнять такие проекты, как создание ракетного комплекса для Саудовской Аравии. Усиление стратегического компонента - это, с одной стороны, ПВО, а с другой - ракетные программы”, - подчеркнул Валентин Бадрак.

По словам эксперта, еще один важный момент в процессе налаживания военно-технического сотрудничества - это контроль импорта.

“Несмотря на то, что Соединенные Штаты остаются нашим самым мощным партнером, мы должны через соответствующий закон перевести все закупки военной техники и оборудования в гособоронзаказ. Тогда станут невозможными закупки французских вертолетов, как это было, и катеров, как пытаются сделать сейчас. Также станут невозможными проекты, которые пытались воплотить при прошлой власти, такие как модернизация парка МИ-29 по 40 млн долларов за один самолет. При том, что новый самолет F-16 стоит 65-70 миллионов.То есть фактически, можем представить уровень намерений в таком проекте. Потому парламентский контроль и контроль гражданского общества должны существовать в том числе и на уровне импорта вооружений”, - сказал Валентин Бадрак.