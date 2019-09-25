Сюмар: отказываясь от ПДЧ в НАТО, Украина выполняет прихоти РоSSии

"Только комплексное международное партнерство с НАТО может гарантировать нашей стране суверенитет и защиту".

Сюмар: отказываясь от ПДЧ в НАТО, Украина выполняет прихоти РоSSии
Виктория Сюмар
Фото: mediananny.com

Сохранение курса евроатлантической интеграции является базовым приоритетом для Украины в сфере безопасности, поскольку в современном мире только комплексное международное партнерство с НАТО может гарантировать нашей стране суверенитет и защиту от РоSSии, а противоположная риторика со стороны новой власти недопустима.

Об этом заявила депутат от фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, сообщается на сайте политсилы.

Так она прокомментировала заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы об изменении тактики Украины по вхождению в НАТО.

"Курс на НАТО - это ПДЧ и вступление в НАТО. Точка. "Неизменность курса" без заявки на членство - это оксюморон. Всем "выдающимся лидерам современности" и их должностным лицам следует осознать реальность - на востоке РоSSия с Китаем проводят крупнейшие военные учения и планируют создать свой аналог альянса. На Западе после начала процедуры импичмента Президента США из-за "Ukraine Case" Украина становится крайне токсичной", - подчеркнула Сюмар.

Она также отметила, что в существующих геополитических условиях изменение позиции приоритетности вступления в НАТО и заигрывании с Россией, в данном вопросе, может превратить Украину в буферное государство и отдалить нас от Запада.

"Мы посередине. С войной с агрессивной ядерной державой, единственный "компромисс" от которой - выполнять ее требования. И эти требования известны - Украина в роли "серой буферной зоны" между НАТО и Россией. Слабая и разделенная на автономии. И отказываясь от хотя бы труда получить ПДЧ, вы делаете именно это - выполняете прихоти РоSSии и возможно навсегда лишаете Украину едва ли не последнего шанса стать частью западного сообщества", - добавила нардеп.

Напомним, весной 2018 года НАТО признало стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации. Тогдашний президент Петр Порошенко после этого заявил, что следующая цель Украины - План действий по членству (ПДЧ).

Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите альянса в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция.

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