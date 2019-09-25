Кабмин назначил главой Нацполиции Игоря Клименко
Кабмин назначил нового главу Нацполиции.
Кабинет министров назначил генерала полиции Игоря Клименко новым главой Национальной полиции Украины. Об этом сообщил нардеп от "Евросолидарности" Александр Гончаренко на фейсбуке.
"МВД предлагает назначить начальником Национальной полиции действующего заместителя главы НП генерала полиции Игоря Клименко", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook в среду.
Кроме того, по его данным, на заседании Кабмина утвердили новое количество заместителей главы МВД. "Арсену Авакову смогут помогать аж 7 заместителей, включая одного первого", - отметил нардеп.
Ранее Игорь Клименко был заместителем главы Нацполиции и начальником департамента кадрового обеспечения.
Напомним, 24 сентября Сергей Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции.
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Политика
25.09.2019 12:17
25.09.2019 12:17