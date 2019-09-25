Кабмин назначил главой Нацполиции Игоря Клименко

Кабмин назначил нового главу Нацполиции.

Кабмин назначил главой Нацполиции Игоря Клименко
Фото: npu.gov.ua

Кабинет министров назначил генерала полиции Игоря Клименко новым главой Национальной полиции Украины. Об этом сообщил нардеп от "Евросолидарности" Александр Гончаренко на фейсбуке.

"МВД предлагает назначить начальником Национальной полиции действующего заместителя главы НП генерала полиции Игоря Клименко", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Кроме того, по его данным, на заседании Кабмина утвердили новое количество заместителей главы МВД. "Арсену Авакову смогут помогать аж 7 заместителей, включая одного первого", - отметил нардеп.

Ранее Игорь Клименко был заместителем главы Нацполиции и начальником департамента кадрового обеспечения.

Напомним, 24 сентября Сергей Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СМИ назвали имя мужчины, угрожающего взрывом на мосту Метро в Киеве
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновниковКабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновников
Правительство назначило шестерых заместителей министра внутренних дел, в том числе и Антона ГеращенкоПравительство назначило шестерых заместителей министра внутренних дел, в том числе и Антона Геращенко
На заседание Львовской ОГА ворвались протестующие, требуя отставки главы Нацполиции областиНа заседание Львовской ОГА ворвались протестующие, требуя отставки главы Нацполиции области
Гончарук назначил себе пресс-секретаря и советника по земельной реформеГончарук назначил себе пресс-секретаря и советника по земельной реформе
Зеленский назначил нового начальника Службы внешней разведкиЗеленский назначил нового начальника Службы внешней разведки
Аксенова переизбрали главой оккупационной власти КрымаАксенова переизбрали главой оккупационной власти Крыма
Минздрав назначил аудит Института ракаМинздрав назначил аудит Института рака
В ближайшее время трудовые книжки должны уйти в историю, - министр Кабмина ДубилетВ ближайшее время трудовые книжки должны уйти в историю, - министр Кабмина Дубилет
Кабмин утвердил новую модель анбандлингаКабмин утвердил новую модель анбандлинга
Кабмин переназначил уполномоченного в делах ЕСПЧКабмин переназначил уполномоченного в делах ЕСПЧ
Последние новости
Подгружаем последние новости