Кабмин назначил главой Нацполиции Игоря Клименко

Кабинет министров назначил генерала полиции Игоря Клименко новым главой Национальной полиции Украины. Об этом сообщил нардеп от "Евросолидарности" Александр Гончаренко на фейсбуке.

" МВД предлагает назначить начальником Национальной полиции действующего заместителя главы НП генерала полиции Игоря Клименко", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Кроме того, по его данным, на заседании Кабмина утвердили новое количество заместителей главы МВД . "Арсену Авакову смогут помогать аж 7 заместителей, включая одного первого", - отметил нардеп.

Ранее Игорь Клименко был заместителем главы Нацполиции и начальником департамента кадрового обеспечения.

Напомним, 24 сентября Сергей Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции.