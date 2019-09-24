Скалецкая пообещала разобраться со скандалом в Минздраве после возвращения из Нью-Йорка

"Ни один профессиональный человек не должен быть уволен без надлежащих оснований".

Премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отреагировали на открытое письмо сотрудников Министерства здравоохранения, пожаловавшихся на замминистра Михаила Загрийчука.

Премьер-министр заявил, что "ни один честный, профессиональный и компетентный человек не должен быть уволен с должности без надлежащих оснований", и предложил дождаться возвращения из Нью-Йорка министра Зоряны Скалецкой.

"Насколько я знаю, госпожа Скалецкая сейчас в командировке в Нью-Йорке, где принимает участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН . Уверен, что после своего возвращения, госпожа Зоряна найдет пути решения проблемы внутри Минздрава", - говорится в фейсбуке Гончарука.

Министр заявила, что намерена разобраться во всем после приезда в Киев .

"Жду все стороны «заявлений» к себе на встречу, сразу как вернусь. Минздрав будет работать. Пациенты и врачи будут получать то, что гарантировано государством. Аудит будет", - говорится в фейсбуке Скалецкой.

Она сообщила, что решение об аудите всех сотрудников Минздрава было принято незадолго перед ее отъездом в США .

"Почему нет? Аудит - честная оценка работы. И нашу работу тоже потом будут оценивать... Я несколько раз подчеркивала - реформы и курс государства определены и их никто не собирается сворачивать. Мы не обнуляем принятые ранее решения, но есть много вопросов", - заявила министр.

Напомним, что во вторник, 24 августа, стало известно, что новая команда Минздрава добивается увольнения ряда сотрудников, которые пришли на работу в министерство, когда им руководила Ульяна Супрун. В частности, под угрозу увольнения попали директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко, которая победила в конкурсе на эту должность в начале 2018 года, а также гендиректор Директората медицинских услуг Оксана Сухорукова, которая выиграла конкурс в ноябре 2018 года.

В открытом письме сотрудников Минздрава говорится, что замминистра Михаил Загрийчук угрожал "найти способ избавиться" от неугодных людей.