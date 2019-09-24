Разумков встретился с руководителем миссии МВФ
На встрече обсуждались перспективы партнерства для реализации реформ в Украине.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков провел переговоры с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Роном ван Роденом. Об этом политик сообщил у себя на фейсбуке.
«Продолжение сотрудничества с МВФ является позитивным сигналом для иностранного бизнеса и международных партнеров», - подчеркнул Разумков.
Он также сообщил, что во время встречи с ван Роденом обсуждались перспективы партнерства для реализации реформ в Украине.
Напомним, 20 сентября Владимир Зеленский встречался с заместителем директора Европейского департамента МВФ Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.
Во время встречи также обсуждалась программа поддержки Фондом реформ в Украине.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
24.09.2019 17:07