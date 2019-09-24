Высший совет правосудия переизбрал руководителя (обновлено)
Главной причиной увольнения стало состояние здоровья.
Глава Высшего совета правосудия Владимир Говоруха сегодня, 24 сентября написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
На заседании совета Говоруха объяснил, что уволился с поста главы ВСП по состоянию своего здоровья. Члены совета поддержали его решение и начали процедуру выборов нового главы ВСП сроком на два года.
Обновлено. Новым председателем Высшего совета правосудия избран Андрей Овсиенко. За его кандидатуру проголосовало 12 членов ВСП.
Овсиенко избран членом Высшего совета правосудия съездом судей в марте 2017 года. С мая он был секретарем Третьей дисциплинарной палаты ВСП.
Напомним, Владимир Говоруха был избран на пост главы Высшего совета правосудия с апреля этого года.
LB.ua писал о том, что Говоруха может покинуть пост главы ВСП.
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24.09.2019 17:05