Из Минздрава "выдавливают" людей, которые были наняты при Супрун

Двум руководителям директоратов предложили написать заявления.

Из Минздрава
Фото: uacrisis.org

Новая команда Минздрава добивается увольнения ряда сотрудников, которые пришли на работу в министерство, когда им руководила Ульяна Супрун.

В частности, источник LB.ua в новой власти рассказал, что сегодня стартует аудит всех служащих Министерства, а также, что сегодня якобы собираются уволиться двое руководителей директоратов Минздрава. Это гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко, которая победила в конкурсе на эту должность в начале 2018 года. А также гендиректор Директората медицинских услуг Оксана Сухорукова, которая победила на конкурсе на эту должность в ноябре 2018 года.

Другой источник, в самом Минздраве, рассказал, что Литовченко и Сухоруковой предложили написать заявления по собственному желанию. Сделал это якобы заместитель министра Михаил Загрийчук.

LB.ua обратился за комментарием к самой Ирине Литовченко. Она подтвердила, что ей и Оксане Сухоруковой предложили написать заявление, она не видит со стороны нового руководства желания вести диалог на эту тему. Но Литовченко сказала, что писать заявление не будет.

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