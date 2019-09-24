Из Минздрава "выдавливают" людей, которые были наняты при Супрун
Двум руководителям директоратов предложили написать заявления.
Новая команда Минздрава добивается увольнения ряда сотрудников, которые пришли на работу в министерство, когда им руководила Ульяна Супрун.
В частности, источник LB.ua в новой власти рассказал, что сегодня стартует аудит всех служащих Министерства, а также, что сегодня якобы собираются уволиться двое руководителей директоратов Минздрава. Это гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко, которая победила в конкурсе на эту должность в начале 2018 года. А также гендиректор Директората медицинских услуг Оксана Сухорукова, которая победила на конкурсе на эту должность в ноябре 2018 года.
Другой источник, в самом Минздраве, рассказал, что Литовченко и Сухоруковой предложили написать заявления по собственному желанию. Сделал это якобы заместитель министра Михаил Загрийчук.
LB.ua обратился за комментарием к самой Ирине Литовченко. Она подтвердила, что ей и Оксане Сухоруковой предложили написать заявление, она не видит со стороны нового руководства желания вести диалог на эту тему. Но Литовченко сказала, что писать заявление не будет.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
24.09.2019 17:04
24.09.2019 17:05