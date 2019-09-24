Зеленский поблагодарил украинскую диаспору в США: "Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты"
Президент встретился с представителями украинской общины в Нью-Йорке.
Президент Владимир Зеленский встретился с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке и поблагодарил их за поддержку Украины.
Об этом сообщается на сайте президента.
"Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США и во всем мире. Мы вам очень благодарны", - сказал Зеленский.
Напомним, президент Зеленский накануне прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также во время визита планируется встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В преддверии встречи издание Financial Times рассказало американским читателям, что происходит в Украине и призвало лидера нашей страны отказаться от связей с олигархами.
Чего ожидают в Украине от встречи Зеленского и Трампа, читайте в интервью LB.ua его помощника, главного "поверенного" ОП по международным делам Андрея Ермака "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация".
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