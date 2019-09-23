Подозреваемого в избиении экс-нардепа Найема суд отправил под домашний арест

Магомед-Амин Саитов, которого подозревают в избиении в апреле 2018 года на тот момент народного депутата Мустафы Найема, будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Такое решение 23 сентября принял Шевченковский райсуд Киева , сообщил адвокат Маси Найем.

По его словам, прокуратура подавала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Определением суда Магомед-Амин Саитов обязан носить электронный браслет, домашний арест у него до 7 октября включительно.

Маси Найем рассказал, что подозреваемый не ответил на вопрос прокурора и судьи, как он пересек границу Украины.

"По этому поводу уже завтра подадим заявление о совершении уголовного преступления, чтобы следствие установило все обстоятельства дела. Это граница Украины или решето: хочешь - летишь отсюда сразу после совершения преступления, а хочешь - возвращаешься, несмотря на объявление в розыск (в том числе государственный). На вопрос, почему он вернулся, он ответил: "Потому что изменилась власть", - написал адвокат.

По его словам, за домашним арестом Магомеда-Амина Саитова они будут "очень внимательно следить".

Ранее сообщалось, что подозреваемый в избиении экс-нардепа Найема самостоятельно вернулся из Азербайджана и пришел в полицию с адвокатом.

Напомним, 30 апреля прошлого года четверо мужчин - представителей чеченской диаспоры - напали на Найема в центре Киева из-за конфликта на дороге. Полиция задержала троих подозреваемых. Саитов, который непосредственно ударил депутата, вылетел в Баку.

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить заочный арест Саитова, поскольку следователь и прокуратура не доказали, что он был объявлен в международный розыск.

В сентябре 2018 года правоохранители завершили досудебное расследование по факту избиения Найема. Сообщалось, что подозреваемые - Ахмед Саитов (гражданин Украины), Умолт Темербулатов и Магомед-Салих Саитов (граждане РоSSии) были отпущены из-под стражи под личное обязательство.