Подозреваемый в избиении экс-нардепа Найема пришел в полицию с адвокатом

Магомед-Амин Саитов после инцидента вылетел в Баку.

Подозреваемый в избиении экс-нардепа Найема пришел в полицию с адвокатом
?Магомед-Амин Саитов
Фото: facebook.com/MasiNayyem

Подозреваемый в избиении бывшего депутата Верховной Рады Мустафы Найема Саитов Магомед-Амин самостоятельно вернулся из Азербайджана и пришел в полицию.

Об этом "Українським Новинам" сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Он сам пришел в полицию со своим адвокатом", - рассказал сотрудник ведомства.

На данный момент устанавливаются обстоятельства, как Саитов попал на территорию Украины.

Напомним, 30 апреля прошлого года четверо мужчин - представителей чеченской диаспоры - напали на Найема в центре Киева из-за конфликта на дороге. Полиция задержала троих подозреваемых. Саитов, который непосредственно ударил депутата, вылетел в Баку.

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить заочный арест Саитова, поскольку следователь и прокуратура не доказали, что он был объявлен в международный розыск.

В сентябре 2018 года правоохранители завершили досудебное расследование по факту избиения Найема. Сообщалось, что подозреваемые - Ахмед Саитов (гражданин Украины), Умолт Темербулатов и Магомед-Салих Саитов (граждане РоSSии) были отпущены из-под стражи под личное обязательство.

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